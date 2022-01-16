Врач-гематолог объяснил появление синяков у больных COVID-19

«Коронавирус, без всякого сомнения, влияет на свертываемость крови, это хорошо известно. Он повышает свертываемость. Условно говоря, кровь становится гуще, хуже протекает по сосудам и застаивается в тканях. Среди препаратов, использующихся для лечения коронавируса, бывают антикоагулянты, которые назначаются по достаточно строгим показаниям», – сказал заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра им. Дмитрия Рогачева Павел Трахтман агентству РИА Новости.