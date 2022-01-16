Израильский министр по делам диаспоры Шай сообщил, что пристально следит за развитием событий Колливилле
Президент США Джо Байден проинформирован о захвате заложников в синагоге в Техасе, глава государства следит за развитием событий, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Как данным местных СМИ, захватчик требует освободить его сестру, обвиненную в терроризме. Об этом сообщает ABC News. Сестра, о которой идет речь — женщина, осужденная на 86 лет за убийство агента ФБР. Как обвиненную в терроризме ее содержат на военно-воздушной базе Карсуэлл, в Техасе.