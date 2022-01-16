Шахтеры обнаружили окаменелость древней акулы возрастом 195 миллионов лет в Турции, — Daily Sabah

Окаменелости, принадлежащие одному из крупнейших когда-либо живших морских существ, были найдены на поверхности куска мрамора в мраморном карьере в районе Коркутели в Анталии. Позже инженер-геолог Физули Ягмурлу из Университета Сулеймана Демиреля в юго-западной турецкой провинции Испарта изучил окаменелости и обнаружил, что фигуры были образованы останками вымершего мидоподобного мегалодона, который жил в морской экосистеме 195 миллионов лет назад.