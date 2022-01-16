В нескольких провинциях Ирана слышны стрельба и взрывы, — Al Arabiya

Взрывы слышны в провинциях Керманшах, Курдистан и Хамедан. Местные жители утверждают, что кто-то пытается нанести урон военным базам Ирана. Ранее губернатор Асадабада в Афганистане сообщал газете Entekhab, что звуки взрывов сперва были восприняты за молнию, но эту версию быстро отвергли. Мэр провинции Хамедан сообщает, что атака идёт на ядерный объект Ирана.