В нескольких провинциях Ирана слышны стрельба и взрывы, — Al Arabiya

Взрывы слышны в провинциях Керманшах, Курдистан и Хамедан. Местные жители утверждают, что кто-то пытается нанести урон военным базам Ирана. Ранее губернатор Асадабада в Афганистане сообщал газете Entekhab, что звуки взрывов сперва были восприняты за молнию, но эту версию быстро отвергли. Мэр провинции Хамедан сообщает, что атака идёт на ядерный объект Ирана.
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