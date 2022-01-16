В Калифорнии арестовали двух работников детсада после госпитализации 8-месячного ребенка с переломом черепа

29-летняя Руди Меган Мальдонадо и 50-летняя Фелиция Энн Ферра обвиняются в заговоре и жестоком обращении с детьми. Однако, как сообщает NBC, позже воспитателей освободили под залог.
О состоянии ребенка не сообщается.
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29-летняя Руди Меган Мальдонадо и 50-летняя Фелиция Энн Ферра обвиняются в заговоре и жестоком обращении с детьми. Однако, как сообщает NBC, позже воспитателей освободили под залог.
О состоянии ребенка не сообщается.
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