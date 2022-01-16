Медики Эфиопии сообщают о недостатке инсулина и просят правительство доставлять лекарство по воздуху

Заявление опубликовано на сайте Международной диабетической федерации. Врачи в главной больнице Тыграя призывают правительство Эфиопии разрешить доставку инсулина в регион по воздуху, предупреждая, что их запасы закончатся в течение недели и что пациенты с диабетом 1 типа «подвергаются серьезному риску смерти».
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