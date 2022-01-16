Почти 90% китайцев привились от коронавируса, — Синьхуа

Из 1,26 миллиарда привитых полностью завершили вакцинацию более 1,22 миллиарда. Власти призвали людей продолжать носить маски и соблюдать дистанцию.
Всего в Китае было введено почти 2,93 миллиарда доз вакцины от COVID-19.
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Из 1,26 миллиарда привитых полностью завершили вакцинацию более 1,22 миллиарда. Власти призвали людей продолжать носить маски и соблюдать дистанцию.
Всего в Китае было введено почти 2,93 миллиарда доз вакцины от COVID-19.
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