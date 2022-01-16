GSK отказалась продавать Unilever производителя «Терафлю», «Вольтарена» и «Отривина», — РБК

GSK отклонила все три предложения. О планах Unilever приобрести GSK Consumer Healthcare в субботу первой сообщила газета The Sunday Times, уточнив, что предложение Unilever составило £50 млрд. «Поэтому совет GSK по-прежнему сосредоточен на реализации предложенного разделения бизнеса Consumer Healthcare… в соответствии с графиком, который должен быть достигнут в середине 2022 года», — говорится в заявлении компании.