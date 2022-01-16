Глава МИД Канады посетит Украину и обещает сдержать российскую агрессию, — Reuters

О визите Мелани Жоли сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. Согласно заявлению, поездка Жоли призвана «подтвердить твердую приверженность Канады суверенитету и территориальной целостности Украины». В ходе визита запланированы встречи главы МИД Канады с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.