Центр им. Гамалеи начинает испытания препарата от ковида на основе моноклональных антител

«Сейчас начинаются клинические испытания. Мы должны пройти первую и вторую фазы, это займет порядка трех с половиной-четырех месяцев. Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны. Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам», — сказал в интервью ТАСС директор центра Александр Гинцбург.
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