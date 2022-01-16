На Украине вступил в силу закон о языке — все печатные СМИ теперь должны издаваться на украинском

«В соответствии с законом печатные средства массовой информации могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке», — написал в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Нормы закона не распространяются на печатные СМИ на крымско-татарском и других языках коренных народов Украины, на английском или другом официальном языке ЕС. За неисполнение требований будет предусмотрен штраф до 300 долларов, а при повторном нарушении он будет увеличен.