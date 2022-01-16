Премьер Словакии раскритиковал генпрокурора за поездку в Россию, — RTVS

По мнению премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, Словакия не должна совместно «праздновать» со странами, которые имеют проблемы с уважением основных прав и свобод. Об этом он заявил в эфире радио RTVS. Также он отметил, что генпрокурор Марош Жилинка, поехавший на празднование 300-летия российской прокуратуры, встретился с российским коллегой Игорем Красновым, который внесен в санкционный список Евросоюза. По словам Хегера, Россия представляет угрозу в общем киберпространстве.