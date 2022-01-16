Рыночная стоимость Ford Motor Company впервые превысила 100 миллиардов долларов

Все больше инвесторов вкладывают средства в ее стратегию по производству электромобилей. Сейчас Ford стоит больше, чем его конкурент General Motors, чья рыночная капитализация составляет около 88,61 миллиарда долларов, и стартап-производитель электромобилей Rivian Automotive — около 77,8 миллиарда долларов. Однако компании по-прежнему уступают лидеру электромобилей Tesla, рыночная капитализация которого превышает 1 триллион долларов.

В 2020 году исполнительным директором Ford стал Джим Фарли, который пообещал инвестировать более 30 миллиардов долларов в электромобили, в том числе в разработку аккумуляторов, к 2030 году. Стратегия Ford стимуллировала брокерские компании с Уолл-стрит, а Deutsche Bank стал последним, кто повысил целевую цену компании.