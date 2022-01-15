В Саратовской области сняли временное ограничение движения на федеральной автотрассе

2022-01-15T23:57:24+03:00 2022-01-15T23:57:24+03:00 https://echo.msk.ru/news/2966544-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

«С 23:30 15 января 2022 года отменено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке 325-578-й км и 428-600-й км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград», — говорится в сообщении пресс-службы.

Временное ограничение вводилось с 17:00 15 января из-за сильной метели. В Приволжском УГМС предупреждали о снежных заносах на дорогах.