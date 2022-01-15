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23:57, 15 января 2022

В Саратовской области сняли временное ограничение движения на федеральной автотрассе

«С 23:30 15 января 2022 года отменено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке 325-578-й км и 428-600-й км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград», — говорится в сообщении пресс-службы.
Временное ограничение вводилось с 17:00 15 января из-за сильной метели. В Приволжском УГМС предупреждали о снежных заносах на дорогах.


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