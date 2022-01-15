Первый вице-премьер правительства Ливии приедет в Россию 16 января, — ТАСС

«Аль-Гатрани начнет в воскресенье, 16 января, официальный визит в Россию, который продлится до 20 января. Запланированы встречи с рядом официальных лиц, в том числе с министром иностранных дел и заместителем председателя правительства РФ», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ливийского кабмина.

Вице-премьер намерен обсудить вывод иностранных войск и наемников из Ливии, а также ситуацию вокруг отсрочки президентских и парламентских выборов. Ожидается, что его будут сопровождать министр нефти и газа Мухаммед Аун, министр здравоохранения Али Мухаммед аз Зинати и министр планирования Камель аль-Хасси.