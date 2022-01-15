Повреждение волоконно-оптического кабеля привело к частичному отключению интернета в Грузии, Армении и Иране

Ранее «Обсерватория интернета» передавала о том, что сбой в работе всемирной сети в Иране затронул национальную магистральную сеть. По данным разведки по открытым источникам Visioner, этот оптоволоконный кабель международного значения, идущий из Черного моря, соединяет Европу и Азию в направлении грузинских городов Поти-Тбилиси-Болниси-Дманиси-Армения с интернетом. Это уже не первый случай повреждения.