Повреждение волоконно-оптического кабеля привело к частичному отключению интернета в Грузии, Армении и Иране

Ранее «Обсерватория интернета» передавала о том, что сбой в работе всемирной сети в Иране затронул национальную магистральную сеть. По данным разведки по открытым источникам Visioner, этот оптоволоконный кабель международного значения, идущий из Черного моря, соединяет Европу и Азию в направлении грузинских городов Поти-Тбилиси-Болниси-Дманиси-Армения с интернетом. Это уже не первый случай повреждения.
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