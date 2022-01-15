Представитель ВОЗ Вуйнович: «омикрон» менее серьезен, чем другие штаммы коронавируса

Новый штамм коронавируса «омикрон» менее серьезен, чем предшествующие варианты этой инфекции. Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Тем не менее, в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» представитель ВОЗ добавила, что нельзя его игнорировать или считать «несерьезным» вовсе.