В Техасе мужчина взял в заложники посетителей синагоги, в том числе раввина

По информации местных СМИ, он вооружен, на месте работает спецназ и полиция; заложниками стали около шести человек. Во время захвата мужчина вел прямую трансляцию в соцсети Facebook, на данный момент она выключена. Как передает телеграм-канал Mash, на записи слышно, как захватчик говорит кому-то: «Сегодня я умру. Хорошо? Так что не плачь обо мне. Ладно, не плачь обо мне».