В Китае два человека умерли от птичьего гриппа

Еще трое находятся в больницах, передает Daily Mail. В заявлении властей говорится, что четверо из пяти инфицированных контактировали с домашней птицей. Как был выявлен пятый больной, пока выясняется. ВОЗ призывает к «срочным» действиям. При этом власти Китая заявили, что готовы тесно сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения и соответствующими органами для отслеживания ситуации.