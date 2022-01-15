В Италии скончался стилист Нино Черрути

Ему был 91 год. О смерти стилиста сообщило итальянское телевидение. Считается, что Черрути повлиял на развитие множества модельеров, включая Джорджо Армани. Сам Черутти начинал свой путь в конце 1960-х в Париже, где основал свой дом высокой моды. Он продал его в 2000-м году, чтобы полностью погрузиться в управление текстильной компании, которую основал его дед.