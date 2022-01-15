Власти Чечни призвали жителей удалить из соцсетей негативные высказывания в адрес представителей Ингушетии

Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, сказал что глава Чечни Рамзан Кадыров поручил ведомству донести этот призыв до каждого, передает РИА Новости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не является врагом Ингушетии и ее народа. Руководитель региона сказал это во время прямого эфира в «Инстаграме»



Ранее глава Чечни выступил с обращением к ингушскому народу и попросил предъявить ему обоснованные обвинения в течении трёх дней. Речь идет о территориальных претензиях.