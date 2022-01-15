Дагестанские энергетики заявили, что полностью восстановили энергоснабжение, которое было прервано из-за непогоды

Специалисты «Россети Северный Кавказ» вернули энергоснабжение в Дагестан. В результате сильного ветра без света в республике оставались 100 тысяч человек. Еще примерно 80 тысяч человек — в шести регионах России. Вечером в министерстве энергетики сообщили о полном восстановлении энергоснабжения в Ростовской и Воронежской областях.