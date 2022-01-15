Восстановлено энергоснабжение в Ростовской и Воронежской областях

На данный момент без света пяти регионах остаются почти 90 тысяч человек, ранее аварийные отключения были зафиксированы из-за сильного ветра и снега в семи региона, общее число россиян, которые остались без электричества, достигало 180 тысяч, заявили в министерстве энергетики России. Большинство из них – в Дагестане.