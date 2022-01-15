Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане не было ни одного конфликта между введенными войсками и местными жителями

«Наверное, все почувствовали, что шутки кончились», сказал белорусский генерал Станислав Зась. По его словам, военные России, Белоруссии, Армении и Киргизии выполняли задачи по охране и обороне стратегически важных государственных объектов и объектов системы жизнеобеспечения, передает РИА Новости. Власти Казахстана попросили о помощи Организацию договора о коллективной безопасности после массовых протестов из-за роста цен на газ. В четверг начался вывод войск из Казахстана.
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