Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане не было ни одного конфликта между введенными войсками и местными жителями

«Наверное, все почувствовали, что шутки кончились», сказал белорусский генерал Станислав Зась. По его словам, военные России, Белоруссии, Армении и Киргизии выполняли задачи по охране и обороне стратегически важных государственных объектов и объектов системы жизнеобеспечения, передает РИА Новости. Власти Казахстана попросили о помощи Организацию договора о коллективной безопасности после массовых протестов из-за роста цен на газ. В четверг начался вывод войск из Казахстана.