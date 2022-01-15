Администрация Лувра попросила кандидатов в президенты Франции не использовать его изображение. «Музей принадлежит всем французам и не должен ассоциироваться с какой-либо партией», — подчеркнул его представитель. Ранее лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен опубликовала видеоролик, в котором рассказывает о своей предвыборной программе на фоне стеклянной пирамиды Лувра. В музее подчеркнули, что имеют все права относительно пирамиды и не давали разрешение на съемки, пишет газета «Паризьен».
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