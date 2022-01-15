В США вслед за Японией и российскими Курилами объявили угрозу цунами

Предупреждение касается западного побережья от Аляски до Калифорнии, а также Гавайских островов, передает ТАСС со ссылкой на американские экстренные службы. Причиной стало извержение подводного вулкана у острова Тонга. В управлении МЧС по Сахалину сказали, что угрозы населению и территории России нет.