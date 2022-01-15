Генпрокуратура Казахстана только что сообщила, что во время протестов и беспорядков погибли 225 человек

Среди них было 19 силовиков. Пострадали больше четырех с половиной тысяч, передает РИА Новости. Массовые волнения вспыхнули в стране 2 января из-за роста цен на газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вскоре заявил о нападениях террористов, отдал приказ военным стрелять на поражение без предупреждений и попросил ОДКБ ввести войска. В четверг власти объявили о завершении так называемых антитеррористических операций, в тот же день начался вывод войск.
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