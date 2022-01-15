Джокович может участвовать в «Australia Open»

В Министерстве здравоохранения Австралии сочли, что первая ракетка мира не представляет опасности для окружающих, несмотря на отсутствие вакцинации от коронавируса. В документах министерства пишут, что, основываясь на предоставленных данных, подтверждается, что Новак Джокович защищен от коронавируса на ближайшие несколько месяцев.
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