Декабрь запомнился россиянам законопроектом о QR-кодах и распространением нового штамма «омикрона»

Левада-центр* опубликовл опрос россиян, в котором респонденты вспомнили события декабря 2021 года. 38% россиян заявили, что в декабре не произошло запоминающихся событий. 14% последние 4 недели 2021 года запомнились законопроектом о QR-кодах и распространением нового штамма «омикрона», 8% запомнилась авария на шахте «Листвяжная», повлекшая гибель шахтеров. Столько же респондентов запомнили переговоры РФ с НАТО, США, КНР и визит Владимира Путина в Индию. Менее всего голосов в рейтинге набрали пункты «Приближение Нового года», «Наступление зимы» и «Смерть известных людей» — около 1%. В исследовании участвовали 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах России.

* — власти РФ считают иноагентом