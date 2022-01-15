Евросоюз начинает учения по предотвращению кибератак

Сценарий учений подразумевает атаку на несуществующую энергетическую компанию Финляндии, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документы. Масштабные учения по кибербезопасности Евросоюза продлятся 6 недель. Они должно дать понять, насколько хорошо ЕС способен может противостоять воздействиям извне.
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