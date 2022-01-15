Бывший министр иностранных дел Польши призвал ввести санкции против известных людей, поддерживающих Путина

Депутат Европарламента Витольд Ващиковский сказал, что Владимир Путин хочет вернуть стране влияние времен СССР. Комментируя требования России по гарантиям безопасности, политик призвал Запад противостоять империализму и обвинил Москву в нежелании решать проблемы через взаимодействие с международными организациями.
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