Московский суд арестовал пенсионера из США по обвинению в сексуальном насилии над детьми

Савеловский суд Москвы арестовал 64-летнего гражданина США Дэвида Барнса по обвинению в сексуальном насилии над детьми. Суд заключил его под стражу на 2 месяца. Основанием для задержания мужчины стало обращение бывшей жены. Она заявляла, что насилие было совершено над их сыновьями 2010 и 2014 годов рождения. В обращении говорится, что Барнс совершал насильственные действия в отношении детей на протяжении 4-х лет: с 2014 по 2018 годы в городах Хьюстон и Те-Вудленс. Несовершеннолетние в это время гостили у пенсионера.