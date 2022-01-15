Обледеневший самолет компании S7 мог потерпеть крушение из-за того, что его не очистили от снега

К такому выводу пришли в Росавиации. Борт перед вылетом простоял на летном поле больше двух часов. Как пишет газета «Коммерсантъ», техническая комиссия возложила ответственность за случившееся на техника аэропорта. Он решил, что снег, покрывавший лайнер, не мокрый, а пушистый и его должно сдуть потоком воздуха при взлете. Из-за этого было решено обработать противообледенительной жидкостью только крылья и хвост.

Инцидент произошел 2 декабря. Пилотам еле удалось взять обледеневший самолет под контроль, он экстренно приземлился в Иркутске.