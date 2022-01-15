Силовики угрожали руководству клуба, где должен был пройти концерт памяти убитого Станислава Маркелова

Адвокат Станислав Маркелов и журналист «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в центре Москвы. Они шли после пресс-конференции, посвященной судьбе одного из антифашистов.
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Адвокат Станислав Маркелов и журналист «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в центре Москвы. Они шли после пресс-конференции, посвященной судьбе одного из антифашистов.
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