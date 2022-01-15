Силовики угрожали руководству клуба, где должен был пройти концерт памяти убитого Станислава Маркелова

Силовики угрожали руководству московского клуба, где 19 января должен был пройти концерт «Аркадий Коц» в память об убитых Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. Об этом сообщила группа написали в социальных сетях. В посте говорится, что накануне утром клубу позвонили силовики и угрожая добились отмены выступления музыкантов. Группа перенесла выступление на другую площадку. На концерте памяти помимо «Аркадий Коц» выступят «Алерта» и Вадим Курылев («Электропартиzаны»).

Адвокат Станислав Маркелов и журналист «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в центре Москвы. Они шли после пресс-конференции, посвященной судьбе одного из антифашистов.