Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера итальянского клуба «Дженоа»

Это было сделано на фоне неудовлетворительных результатов его команды. За одиннадцать матчей «Дженоа» под руководством украинского специалиста одержала лишь одну победу. Шевченко возглавил клуб в ноябре 2021 года. Прошлым место его работы была сборная Украины, с которой он вышел в четвертьфинал Евро-2020.
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