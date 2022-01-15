Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера итальянского клуба «Дженоа»

Это было сделано на фоне неудовлетворительных результатов его команды. За одиннадцать матчей «Дженоа» под руководством украинского специалиста одержала лишь одну победу. Шевченко возглавил клуб в ноябре 2021 года. Прошлым место его работы была сборная Украины, с которой он вышел в четвертьфинал Евро-2020.