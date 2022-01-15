Эксперт положительно оценил роль России в переговорах между Турцией и Арменией

Россия выступила посредником, который облегчил переговоры между Турцией и Арменией, прошедшие вчера в Москве, — такое мнение высказал ТАСС гедиректор Российского совета по международным делам Кортунов

Он дополнил, что Россия является главным внешним актором в регионе Южного Кавказа. Путь к нормализации отношений между Анкарой и Ереваном будет непростым, поэтому «надо будет как-то снимать эту напряженность», сказал Корутнов.

Вчера в Москве прошли переговоры между представителями Турции и Армении. На данный момент у стран нет дипломатических отношений, а границы закрыты. В МИД Турции встречу уже оценили положительно.