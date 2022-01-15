Smartavia обратилась в полицию после получения ложных сообщений о минировании своих самолетов

Smartavia обратилась в правоохранительные органы из-за ложных сообщений 14 и 15 января о минировании своих самолетов, сообщают в компании. Угрозы нарушают спокойствие пассажиров и негативно влияют на работу перевозчика. Сейчас рейсы выполняются по расписанию. 15 января из-за анонимного сообщения о бомбе на борту в Самаре экстренно посадили самолет из Петербурга. В аэропорт Самары стянуты экстренные службы и саперы.