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15:28, 15 января 2022

Команда расследователей CIT сообщила о переброске «Искандеров» на запад России с Дальнего Востока

Команда расследователей CIT сообщила о переброске «Искандеров» на запад России с Дальнего Востока. Специалисты 11 января в Твиттере обнаружили видео, на котором ракетный комплекс 9К720 «Искандер-М» перемещают на поезде с Дальнего Востока. Пусковые установки накрыты брезентом, но сотрудники CIT опознали их по очертаниям.

По другому видео, снятому в Свердловской области 13 января специалисты опознали кунги на трехосных шасси КАМАЗ — «вероятно, другие машины комплекса «Искандер-М» (9Т248, 9С552, 9С920-1 или 9У91)» — говорится в публикации CIT. Также сообщается, что Минобороны РФ уже объяснила переброску частей «внезапной проверкой». «Можно вспомнить, что в 2014 году переброску российских регулярных частей для ввода на территорию Украины также объясняли учениями», вспомнили авторы публикации CIT.



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