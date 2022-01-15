Команда расследователей CIT сообщила о переброске «Искандеров» на запад России с Дальнего Востока. Специалисты 11 января в Твиттере обнаружили видео, на котором ракетный комплекс 9К720 «Искандер-М» перемещают на поезде с Дальнего Востока. Пусковые установки накрыты брезентом, но сотрудники CIT опознали их по очертаниям.

По другому видео, снятому в Свердловской области 13 января специалисты опознали кунги на трехосных шасси КАМАЗ — «вероятно, другие машины комплекса «Искандер-М» (9Т248, 9С552, 9С920-1 или 9У91)» — говорится в публикации CIT. Также сообщается, что Минобороны РФ уже объяснила переброску частей «внезапной проверкой». «Можно вспомнить, что в 2014 году переброску российских регулярных частей для ввода на территорию Украины также объясняли учениями», вспомнили авторы публикации CIT.