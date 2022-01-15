Больше 300 тысяч человек по всей России остаются без света из-за непогоды

Нарушено электроснабжение на Кубани, в Ставрополе, Адыгее, Дагестане, Калмыкии, а также Ростовской, Волгоградской и Воронежской областях, — как следует из сообщения на сайте Министерства энергетики.

При этом ведомство приводит цифру в два раза меньше, чем региональные управления МЧС. К примеру, в Ставрополе около 60 тысяч. Из-за этого в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

В Дагестане без света остались больше 100 тысяч человек. Как передает сетевое издание Кавказский Узел*, накануне махачкалинцы вышли на протест из-за частых отключений воды и электричества

А о том, что без электричества остались свыше 100 тысяч человек, тогда как Минэнерго дает вдвое меньшую цифру, а в Ставропольском крае сбой затронул почти 60 тысяч жителей. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

* "Кавказский узел" - СМИ, признанное иностранным агентом.