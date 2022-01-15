Нуланд: В США подготовили 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину

Америка подготовила 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину. «Мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг» — цитирует замгоссекретаря США Виктория Нуланд британская газета «Файнэншл таймс». Дипломат считает, что Америка и Россия не начали серьезную дискуссию на переговорах по гарантиям безопасности в Женеве. Сейчас США готовит письменный ответ по гарантиям безопасности, сообщила Нуланд.