Нуланд: В США подготовили 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину

Америка подготовила 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину. «Мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг» — цитирует замгоссекретаря США Виктория Нуланд британская газета «Файнэншл таймс». Дипломат считает, что Америка и Россия не начали серьезную дискуссию на переговорах по гарантиям безопасности в Женеве. Сейчас США готовит письменный ответ по гарантиям безопасности, сообщила Нуланд.
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