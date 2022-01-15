Есть шанс, что пандемия скоро закончится, считает вирусолог Константин Чумаков

Есть шанс, что пандемия скоро закончится, считает профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков. Об этом он заявил в эфире «Радио России». «Назовите мне пандемию, которая длилась больше двух-трех лет. Не было таких. Была на памяти человечества испанка, это было серьезное испытание. По разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек погибло. <...> Вирус никуда не делся. Он просто превратился в сезонный грипп», — сказал Чумаков. Он считает, что коронавирусом придется переболеть всему населению планеты.