Есть шанс, что пандемия скоро закончится, считает вирусолог Константин Чумаков

Есть шанс, что пандемия скоро закончится, считает профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков. Об этом он заявил в эфире «Радио России». «Назовите мне пандемию, которая длилась больше двух-трех лет. Не было таких. Была на памяти человечества испанка, это было серьезное испытание. По разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек погибло. <...> Вирус никуда не делся. Он просто превратился в сезонный грипп», — сказал Чумаков. Он считает, что коронавирусом придется переболеть всему населению планеты.
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