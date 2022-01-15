Полиция задержала экс-замминистра энергетики Казахстана и ряд лиц, причастных к необоснованному повышению цен на сжиженный газ, — сообщает агентство финмониторинга Казахстана. С Жумабаем Карагаевым задержаны руководители электронных торговых площадок. Карагаева по решению суда отправили под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается. Напомним, повышение цен на газ спровоцировали беспорядки в Казахстане.