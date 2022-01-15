Жители подмосковного Лыткарина сегодня вновь жалуются на отсутствие тепла в домах

Городская Котельная из-за сбоя в подаче электричества остановилась ещё двое суток назад. Местные власти позднее сообщили, что неполадки устранены и тепло вновь пошло в дома. Но сегодня жители нескольких районов Лыткарина продолжают писать в соцсетях, что в их квартирах по-прежнему холодно, в некоторых домах — по 11-14 градусов; особенно тяжело в отсутствие тепла приходится детям.
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