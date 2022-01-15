Экс-сотрудник ФСБ, которого осудили за изнасилование при пытках петербургского бизнесмена, вышел на свободу по УДО

Бывший сотрудник ФСБ, которого осудили за изнасилование при пытках петербургского бизнесмена, вышел на свободу по УДО. Илья Кирсанов отбыл в заключении чуть более двух лет вместо положенных четырех. В ИК дали положительные характеристики: «Посещает культурно-массовые мероприятия, спокоен, вежлив. Волевые качества — может преодолевать трудности», — приводит «Фонтанка» выдержки из характеристики Кирсанова. Кирсанова заключили под стражу за то, что во время обыска в доме бизнесмена Игоря Саликова разорвал ему кишечник стволом охотничьего карабина.