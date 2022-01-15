Новак: РФ обладает «огромными» ресурсами для увеличения поставок газа в Европу

Премьер РФ Александр Новак сказал в эфире телеканала «Россия-1», что РФ обладает «огромными» ресурсами для увеличения поставок газа в Европу. Однако их разработка требует времени и инвестиций, поэтому необходимы долгосрочные контракты. По словам премьера, причиной энергокризиса в Европе стала «недальновидная политика Евросоюза и Еврокомиссии, которая на протяжении последних лет просто целенаправленно отказывалась от долгосрочных контрактов чтобы снизить зависимость от России». Новак подчеркнул, что все долгосрочные контракты прошлого года Россия выполнила с превышением ожиданий: «мы значительно больше поставили в Германию, в Турцию».
2022-01-15T12:26:09+03:00
2022-01-15T12:26:09+03:00
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12:26, 15 января 2022
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