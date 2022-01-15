США рассматривают возможность вооружения украинских партизанских формирования для сопротивления российским военным

Администрация американского президента Джо Байдена обсуждает возможность передать оружие украинским группам, которые будут вести партизанскую войну против российских военных, сообщает американский телеканал NBC.

Западная пресса утверждает, что власти США уже сигнализируют России о возможности такой поддержки в случае вторжения. Между тем интернет-издание Yahoo News со ссылкой на нескольких бывших сотрудников американской внешней разведки сообщает, что элитные украинские военизированные формирования проходят подготовку на военной базе на юге Соединенных Штатов. По данным издания, ЦРУ готовит их для совершения диверсионных действий в тылу противника. При этом, по словам источника, изначально подготовка касалась навыков сбора разведывательных данных, но сейчас партизан могут обучать разным действиям — от обороны до наступления — в зависимости от ситуации на границе. Секретная программа началась 7 лет назад, на следующий год после присоединения Крыма к России, утверждают источники.

Вашингтон официально отказывается комментировать вероятную помощь Киеву.