Оперштаб: наибольшее количество новых случаев COVID-19 в России выявлено в Москве — 6555

По данным оперштаба на 15 января, на втором месте по заразившимся коронавирусом Санкт-Петербург — 3314, Подмосковье — 2589. Наименьшее число зарегистрированных за сутки заболевших отмечено в Туве — 19, Ненецком автономном округе — 6. Коэффициент распространения коронавируса в РФ вырос до максимума с 6 мая 2020 года. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 27 179 до 10 774 304. Впервые с 13 декабря число новых заражений превысило количество выздоровевших.