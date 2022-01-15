МИД Польши: Председатель ОБСЕ Збигнев Бжезинский в середине февраля намерен посетить Москву

Предварительно визит намечен на 15 февраля
Визит в Москву — обычная процедура председателя ОБСЕ. Она связана с тем, что Россия является в этой организации одним из важнейших государств-членов", — заявили в МИДе Польши.
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Предварительно визит намечен на 15 февраля
Визит в Москву — обычная процедура председателя ОБСЕ. Она связана с тем, что Россия является в этой организации одним из важнейших государств-членов", — заявили в МИДе Польши.
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…