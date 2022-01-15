Лукашенко видит общие черты в протестных акциях в Казахстане и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил события в Белоруссии в 2020 с беспорядками в Казахстане. Без западных спецслужб не обошлось, считает он. «И мы их видели, они это не прятали. Но здесь мы им рога обломали, и они сделали вывод», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента. Ранее он отмечал, что в беспорядках в Белоруссии задействовано США, а европейцы им «подыгрывали».

Также Александр Лукашенко заявил, что организаторы беспорядков в Казахстане хотели дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить ее. Однако введенные войска ОДКБ на территорию страны не дали разогреться очередной цветной революции, считает он.