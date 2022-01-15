Первые два случая заражения «омикроном» выявили в Туве, написал глава региона Вячеслав Ховалыг на своей официальной странице в Instagram. Состояние заболевших не вызывает опасений у врачей. Минздрав республике Тыва готово расширить коечный фонд более чем в 10 раз при необходимости, сообщает ТАСС. Сейчас в Туве развернуто 170 коек, более 27% из них свободны. По последним данным, в России выявлено уже более 780 случаев заражения штаммом «омикрон».
2022-01-15T11:13:19+03:00
2022-01-15T11:39:14+03:00
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11:13, 15 января 2022
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